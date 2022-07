Quim Berto e Rui Castro integram equipa técnica do V. Guimarães B

Quim Berto e Rui Castro vão integrar a equipa técnica de Nuno Barbosa no V. Guimarães B, segundo as informações confirmadas por. Os dois vimaranenses já assumiram inclusivamente as suas funções na formação secundária dos conquistadores.Aos 50 anos, Quim Berto, antigo jogador do V. Guimarães, estava sem clube desde que deixou o Tirsense, no final da época 2020/2021, sendo que esta será a primeira experiência como treinador no V. Guimarães, neste caso como adjunto, clube onde fez a formação como jogador e que representou em duas ocasiões como sénior. Quim Berto tem o IV Nível do curso de treinador.Por sua vez, Rui Castro chega ao V. Guimarães depois de na época passada ter orientado o Brito, no campeonato Pró-Nacional da Associação de Futebol de Braga. O treinador, de 39 anos, foi até convidado a continuar no Brito, mas como adjunto. Embora estivesse inicialmente previsto assumir esse cargo, acabou por aceitar o desafio apresentado pelo V. Guimarães para integrar a equipa técnica da formação B na Liga 3.