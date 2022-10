Relatório e Contas 2021/22 da Federação Portuguesa de Futebol aprovado por unanimidade

O Relatório e Contas de 2021/22 da Federação Portuguesa de Futebol foi aprovado esta segunda-feira por unanimidade em Assembleia-Geral, que decorreu na Cidade do Futebol, no distrito de Lisboa.Refira-se que a FPF apresentou um exercício positivo de 3,558 milhões de euros. O presidente Fernando Gomes considerou tratar-se de "uma época extremamente profícua" e sublinhou ter sido "possível recuperar o número de praticantes inscritos, chegando aos 200 mil", depois do decréscimo durante o período da paragem de competições, em pandemia.Numa nota publicada no site do organismo, pode ainda ler-se as propostas de louvor, aprovadas por unanimidade, "ao selecionador nacional de futsal Jorge Braz e a sua equipa técnica, bem como para as Seleções Nacionais femininas de futebol – e todo o futebol feminino em geral - e de futsal e ainda para a seleção de sub-19 masculina".