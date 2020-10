Relatório e Contas da FPF aprovado com lucro de 2,36 milhões de euros

A Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol aprovou o Relatório de Gestão e Contas da temporada 2019/20, por unanimidade, com resultado positivo de 2,36 milhões de euros. As contas são referentes a 72,98 milhões de rendimentos face a gastos de 70,62 milhões. Além disso, foi aprovada a proposta de aplicação de resultados e as contas consolidadas do mesmo exercício.





Tal como foi divulgado pela FPF, o lucro está distribuído da seguinte maneira: 1,2 milhões de euros para o apoio ao futebol não profissional (redução de taxas, seguros do futebol feminino, subsídios de deslocações, entre outras medidas) e 1 milhão de euros para investimento no reforço do fundo para a construção das academias das associações distritais, ficando o remanescente para reforço dos fundos patrimoniais.