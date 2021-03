Dois relvados da Liga NOS interditados a treinos

Os relvados dos estádios do Marítimo e Tondela estão interditados a sessões de treino até ao próximo jogo oficial. Segundo o que Record conseguiu apurar, também o tapete do Estádio do Jamor será alvo de um controlo apertado, estando autorizado a realizar apenas um treino por semana, sendo que em semana de jogo só pode ser realizado até 48h antes do jogo.





Na Liga Portugal SABSEG, o recinto do Cova da Piedade também só poderá acolher um treino por semanana e, à semelhança do que está obrigada a habitual casa do Belenenses SAD, também só poderá realizar a sessão de trabalhos até 48h antes de um encontro. O Leixões e o Académico de Viseu também têm os respetivos tapetes de relva dos seus estádios interditados a treinos até ao próximo jogo oficial.