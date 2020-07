Representantes dos jornalistas pedem reunião urgente à Liga de clubes

Quatro entidades do setor da comunicação social querem reunir com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para discutir a cobertura dos jogos no próximo campeonato, face à pandemia, informou esta sexta-feira o Sindicato dos Jornalistas (SJ).

O pedido com caráter de urgência é justificado "com a necessidade de discutir o atual modelo de acesso aos estádios de futebol e cobertura dos jogos, no que aos jornalistas e órgãos de comunicação social diz respeito, tendo em conta, nomeadamente, o próximo campeonato de futebol", lê-se no comunicado divulgado pelo SJ.

A Associação Portuguesa de Imprensa (API), a Associação dos Jornalistas do Desporto (CNID), a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) e o SJ são os subscritores do documento com o pedido de reunião hoje enviado a Pedro Proença, presidente da LPFP.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 521 mil mortos e infetou mais de 10,88 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.587 pessoas das 42.782 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.