Reunião de presidentes na Cidade do Futebol

Todos os presidentes dos clubes de Liga NOS estiveram reunidos esta quinta-feira na Cidade do Futebol, encontro em que também marcou presença Pedro Proença. A reunião aconteceu a convite de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.





Foi a terceira reunião deste género, depois de dezembro em Fátima e março na Cidade do Futebol. Os grupos de trabalho que foram constituídos apresentaram dados.Em maio deve haver novo encontro para apresentar propostas no sentido de aumentar a competitividade do futebol português.