Revelada a lista de condicionantes para o sorteio da Liga Bwin e Liga Sabseg 2022/23

A Liga Portugal revelou esta segunda-feira, através de uma nota publicada no sítio oficial na Internet, todas as condicionantes que estarão presentes no sorteio que se realizará amanhã, a partir das 19 horas, e que irá definir o calendário desportivo para a temporada 2022/23.De acordo com a nota divulgada, a Liga Portugal informa ainda que as mesmas condicionantes visam "proteger a competitividade e os clubes que representam Portugal nas competições europeias", nomeadamente FC Porto, Sporting, Benfica, Sp. Braga, Gil Vicente e V. Guimarães.A segunda metade da competição terá que ser um espelho da primeira;As seguintes equipas não poderão jogar simultaneamente em casa ou fora, na mesma jornada (i.e., se uma joga em casa a outra terá que jogar fora):a. Benfica e Sportingb. FC Porto e Boavistac. Sp. Braga e V. Guimarãesd. Gil Vicente e Famalicão (solicitação das Forças de Segurança)Evitar, na medida do possível, que a mesma equipa dispute consecutivamente em casa ou fora, os seus jogos com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média:. FC Porto - 17,67 pontos. Sporting CP- 17,00 pontos. SL Benfica - 16,33 pontos. SC Braga - 15,00 pontos. Vitória SC - 12,00 pontosEvitar, na medida do possível, que a mesma equipa tenha duas deslocações consecutivas às Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores;Evitar, na medida do possível, que um clube que dispute um jogo com uma equipa participantenas competições europeias (UEFA Champions League ou UEFA Europa League/UEFA Europa Conference League) dispute o jogo da jornada imediatamente seguinte novamente com um clube participante nessas mesmas competições:Nas jornadas 6, 9, 11, 21, 24, 28, 32 não poderá haver jogos entre equipas da UEFA ChampionsLeague e UEFA Europa League/UEFA Europa Conference League;Outras circunstâncias de força maior ou excecionais devidamente comprovadas:. As equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias não podem jogar com as equipas das ilhas (1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª jornada casa e fora);As equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias não podem jogar com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média (1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª jornada);Jornada l - Marítimo da Madeira e Casa Pia AC, jogam na qualidade de visitante;