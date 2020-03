Ricardo: «Devemos cuidar de nós e dos outros»

O antigo guarda-redes e internacional português Ricardo abordou em declarações ao site da Liga a atual situação que se vive em Portugal devido à pandemia do coronavírus e apelou a todas as pessoas que se protejam "com toda a racionalidade".





"Devemos cuidar de nós e dos outros", afirmou aquele que é um dos embaixadores da Liga Portugal, admitindo que está a "viver esta situação com a ponderação e o bom senso necessários". "Todos devemos todos estar cientes da gravidade do momento, mas sem deixar de analisar tudo o que se passa", justificou.Ricardo garante que tanto ele como a família têm tomado "todas as medidas preventivas". "Estamos em casa, a levar a vida de uma maneira diferente do habitual, mas com bom senso. Nunca deixo de respirar o ar que me rodeia!", sublinhou o antigo guardião, admitindo ainda que algumas das medidas impostas pelo governo para travar o vírus "fazem pouco sentido".Aos adeptos do futebol e a todos os portugueses em geral, Ricardo deixou uma mensagem de união e esperança: "Juntos conseguimos tudo!".