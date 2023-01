Ricardo Soares distinguido pela Câmara Municipal de Felgueiras

Ricardo Soares foi distinguido esta sexta-feira como treinador do ano na Gala de Desporto promovida pela Câmara Municipal de Felgueiras. O prémio foi justificado pelo seu percurso na última época, levando o Gil Vicente às competições europeias pela primeira vez na sua história, campanha após a qual rumou ao Al Ahly, do Egipto."É um orgulho enorme receber um prémio da minha querida terra. Gostava de felicitar a CM Felgueiras por premiar os filhos da terra. Dedico o prémio à minha família, à minha esposa e às minhas filhas, que me transmitem a força necessária numa profissão tão exigente", disse o técnico, alargando depois o discurso aos seus mais diretos colaboradores: "Agradeço à minha equipa técnica, que tem dois felgueirenses, Maurício Vaz e Raúl Faria, ao Gil Vicente e ao Al Ahly, onde trabalhei, o que me preencheu, foi uma grande experiência, e aos felgueirenses que muito me apoiam."A Gala do Desporto de Felgueiras é uma iniciativa anual que distingue atletas, treinadores, clubes e dirigentes que se destacaram na última época desportiva. Na época passada, foi Álvaro Pacheco, ex-treinador do Vizela, que arrecadou o galardão, depois de ter garantido duas subidas de divisão consecutivas ao serviço do clube.