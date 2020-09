Rio Ave vence P. Ferreira (2-1) em jogo de preparação

O Rio Ave venceu esta quarta-feira o Paços de Ferreira por 2-1, num particular entre equipas do principal escalão do futebol português com duas grandes penalidades, no Estádio Capital do Móvel.

Bruno Moreira, aos 15 minutos, na cobrança de uma grande penalidade, e Carlos Mané, no minuto seguinte, aos 16, marcaram para o Rio Ave, reduzindo o Paços no segundo tempo, por Bruno Costa, aos 82, também na cobrança de um penálti.

Os dois treinadores apostaram de início em onzes conservadores, com muitos jogadores 'repetentes' e poucos reforços (Jordi, Sualehe e Luther Singh pelo Paços e Francisco Geraldes pelo Rio Ave), verificando-se alguma preponderância inicial dos pacenses.

Mas, dois erros defensivos - carga desnecessária de Sualehe na área e logo a seguir uma deficiente reposição de bola com os pés por parte do guarda-redes - deram uma importante vantagem à formação vila-condense, que, até ao intervalo, podia ter marcado mais duas vezes, por Bruno Moreira.

O Paços reagiu melhor às substituições, em maior número no decorrer do segundo tempo, mas só conseguiu chegar ao golo nos últimos 10 minutos, por Bruno Costa, na cobrança de uma grande penalidade, na sequência de um colocado remate de fora de área do espanhol Martin Calderón, em estreia absoluta pelos castores.