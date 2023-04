Robert Moreno: «Os jogadores portugueses são extremamente competentes e sérios no trabalho»

Luís Maximiano cumpre a primeira época na Lazio

Robert Moreno, de 45 anos, foi adjunto de Luis Enrique e, como treinador principal, já orientou a seleção de Espanha, Monaco e Granada. Recentemente, o técnico esteve em Portugal para ver o FC Porto-Santa Clara e Sp. Braga-Gil Vicente, e aproveitou para ver futebol português ao vivo e conhecer mais sobre a nossa realidade. E a conclusão a que o espanhol chega é que o futebol em Portugal lhe assenta na perfeição, ele que já teve uma abordagem de um clube "da zona Norte" no passado. Nesta parte da entrevista a, o espanhol recorda a etapa no Monaco e a convivência com jogadores portugueses.ROBERT MORENO - É difícil entrar em qualquer clube a meio da época, ainda para mais para substituir o melhor treinador da história recente do Monaco. Ganhou a Ligue 1, treinou jogadores como Mbappé, gerou grandes vendas… Jardim deixou a sua impressão digital no Monaco. Os estilos de futebol não estavam muito distantes. Conheço bem a escola portuguesa porque gostei muito de aprofundar após José Mourinho, a periodização tática de Vítor Frade… Entrei a meio da época, veio o mercado de inverno e, depois aconteceu a pandemia. Se já era difícil, as dificuldades multiplicaram-se. Mas gosto de extrair as coisas positivas. A Ligue 1 é um futebol diferente do nosso, e quando digo nosso refiro-me ao espanhol e português, com mais força e transição. Tem muitos jogadores africanos, que são muito fortes. Cheguei ao clube, recolhi informação e tentei desenvolver o trabalho. Veio a pandemia, parou tudo e depois uma decisão minha, que foi a de pedir a ajuda de um diretor desportivo, foi a que me condenou porque o diretor desportivo que contrataram não quis trabalhar comigo.RM - Todos foram excepcionais. Gelson e Adrien ajudaram mais dentro de campo e jogaram muito comigo. E Adrien tinha concorrência de Bakayoko e Fàbregas. Queria renovar com ele e que continuasse comigo no Monaco. Gelson teve um incidente com um árbitro e esteve muito tempo fora. É um extremo português típico: drible e superar no um contra um. Gil Dias era polivalente e eu tinha de gerir 29 jogadores. Foi cedido porque achámos que era melhor para ele e para o clube. No Granada trabalhei com Domingos Duarte e Luís Maximiano. Não gosto de generalizar, mas os jogadores portugueses são extremamente competentes, sérios no trabalho e sem brincadeiras. Em especial, Maximiano foi uma grande surpresa no Granada.RM - O meu treinador de guarda-redes conhecia-o e até estranhámos que, pelo nível que tinha, que o deixassem sair. Mas, claro, tinha a concorrência do Antonio Adán, o que não o permitia jogar. Dissemos: ‘A sério que vamos conseguir este rapaz?’. Descobri-o através do Nacho Torres, o meu treinador de guarda-redes e o especialista. Surpreendeu-me a sua mentalidade. Agora sei que está a sofrer muito na Lazio e, em parte, sinto-me culpado porque ele tinha a Lazio e o Nápoles e eu fui um dos que achei que a Lazio seria melhor para ele para se desenvolver e agora o Nápoles vai ser campeão. Mas surpreendeu-me a clareza que ele tem do que é ser futebolista e que a capacidade mental faz a diferença. E também me surpreendeu a capacidade que tem de sorrir todos os dias. É um rapaz que transmite aos colegas o profissionalismo e também bom ambiente. O seu rendimento comigo foi muito bom e com desejo de melhorar o jogo de pés, algo chave para mim.