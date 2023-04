Rodrigo Cavaleiro, oficial da Polícia de Segurança Pública e presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), foi hoje reeleito, por aclamação, vice-presidente do Comité da Convenção sobre a Segurança dos Espetáculos Desportivos da Convenção de Saint-Denis, que foi lançada durante o Campeonato da Europa de Futebol, em 2016, pelo Conselho da Europa.Recorde-se que Rodrigo Cavaleiro tem representado Portugal em projetos da União Europeia, do Conselho da Europa e da Interpol (Stadia Project) relacionados com o combate à violência no desporto, desde 2010.Para além desta renovação, Adrian Dinca também foi reeleito como presidente do Comité, num ato eleitoral realizado no Palácio da Europa, em Estrasburgo, inserido no plenário do Comité que teve início ontem e termina hoje.