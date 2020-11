Rúben Fernandes: «Ainda há uns dias liguei ao míster Vítor Oliveira para lhe dar os parabéns…»

Vítor Oliveira despediu-se do mundo do futebol com um trabalho no Gil Vicente, clube capitaneado por Rúben Fernandes. O defesa-central cruzou-se com o técnico também no Portimonense e, em declarações a Record, prestou uma pequena homenagem a treinador.





"Não há forma de reagir, quando me ligaram a dizer o que aconteceu não consegui acreditar. Há uns dias liguei-lhe para lhe dar os parabéns, tivemos alguns minutos à conversa e passados poucos dias saber que ele já não está cá é muito complicado. O Vítor era uma excelente pessoa, era muito amigo dos seus jogadores. Quando tinha de chamar à atenção fazia-o a quem quer que fosse. Até podia ser de um forma mais dura, mas passado cinco minutos já estava tudo bem. Era uma pessoa muito alegre, brincalhona e incentivava muito o plantel", começou por dizer.Destacando a "inteligência tática" e a forma como Vítor Oliveira "via o futebol mais à frente do que todos os outros", Rúben Fernandes falou ainda da proximidade que tinha com o técnico: "Havia uma relação especial com o míster Vítor Oliveira. Foi ele que fez força para eu voltar para o Portimonense e também foi ele que me convenceu a ir para o Gil Vicente. Sei que ele gostava muito de mim e tinha uma relação muito boa com ele, mesmo fora de profissão".