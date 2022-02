Rui Marote regressa à presidência da Associação de Futebol da Madeira

O anúncio foi feito aos clubes associados na noite de quinta-feiraO histórico presidente da Associação de Futebol da Madeira (AFM) está de regresso à presidência desta instituição, após uma decisão do Tribunal Central Administrativo Sul, que deliberou que Rui Marote poderia ter sido novamente eleito, não havendo qualquer limitação ao nível do número de mandatos, como alegou a lista concorrente liderada pelo ex- árbitro Elmano Santos.Recorde-se que estas eleições ocorreram em dezembro de 2020. Foi o próprio Rui Marote a confirmar ao Record esta decisão e o seu regresso à liderança do futebol madeirense.Recorde-se que o Tribunal Arbitral do Desporto deliberou que o então líder da AFM, teria de sair do cargo, o que acabou por acontecer em setembro de 2021. António Temtem assumiu a presidência, sendo agora destituído para dar lugar a Rui Marote. "Estou muito satisfeito com esta decisão. Sempre foi minha/nossa convicção que tínhamos razão", disse ao Record o regressado líder da associação madeirense.