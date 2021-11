Rui Pinto indica "ligações curiosas" de antigo diretor do FC Porto

Um ano depois dessa ascensão de Urgel Martins, o FC Porto e a sociedade RAMP - Management Group International, de Hong Kong, assinaram um contrato que tinha como missão indicar jogadores ao FC Porto de países como o Gana, Congo, África do Sul, Zâmbia e Nigéria. — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) November 21, 2021

A RAMP (com fortes ligações à SECA), cujos representantes são Graham Heydorn e Edmund Chu, foi a responsável, nos anos seguintes, pela vinda dos vários jogadores Africanos que povoaram a equipa B e os sub-19 do FC Porto, como Mikel Agu, Chidera, Chidozie, entre outros. — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) November 21, 2021

Devido a essa parceria, materializada também em serviços de intermediação na transferência de jogadores, Graham Heydorn e Edmund Chu, receberam largas centenas de milhares de euros, algo que já foi alvo de análise em 2016 no projecto #FootballLeaks November 21, 2021

Em Dezembro de 2017, o Diretor Executivo para o Futebol no FC Porto, Urgel Martins, constituiu uma sociedade na cidade do Porto, juntamente com Graham Heydorn, a Realaspect LDA. Essa sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imobiliários, e a prestação de serviços. — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) November 21, 2021

Em Abril de 2018 aquando do aumento de capital, Graham Heydorn transferiu as suas quotas para a 10 Management Limited. Sociedade Maltesa incorporada em Janeiro de 2018, e ligada a outra sociedade com o mesmo nome em Macau. Ambas têm como director precisamente Graham Heydorn. — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) November 21, 2021

A 10 Management Limited, tal como a supra mencionada RAMP, é vocacionada para a gestão e promoção de atletas de futebol, e realizou nos últimos anos vários serviços de intermediação na transferência de jogadores em Portugal, envolvendo o FCPorto inclusivehttps://t.co/NwUraORkyA — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) November 21, 2021

Ligações curiosas, e que merecem uma análise ainda mais aprofundada, o que poderá estar ao alcance das autoridades judiciárias. — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) November 21, 2021

Urgel Martins, foi nomeado, no passado mês de Outubro, Presidente do Conselho de Administração da SAD da Sanjoanense. Mas esse assunto ficará para outra altura, na segunda parte desta investigação. — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) November 21, 2021

