Rui Pinto reagiu à detenção do empresário, fornecendo mais informações. "A sociedade sul-africana de César Boaventura, que tem como auditor a Baker Tilly JHB, não apresentou às autoridades tributárias qualquer declaração de rendimentos desde a sua criação em 2018, à semelhança do que aconteceu com a GIC Corporation SA em São Tomé e Príncipe", escreveu o hacker no Twitter, recordando uma publicação de 13 de outubro em que revelou a criação da GIC Corporation SA em São Tomé e Príncipe a 28 de novembro de 2012.