Rui Vitória: «Ainda não tenho saudades do futebol, mas elas hão de aparecer»

À margem da XIX Gala Melhor Treinador, organizada pelo Jornal 'O Gaiense', Rui Vitória admitiu estar a usar este tempo sem clube para refletir e desfrutar da família, admitindo que ainda não sente, por enquanto, saudades do futebol."[As pausas] são momentos bons para sairmos do meio das árvores e vermos a floresta de cima, para podermos refletir um pouco sobre a nossa atividade, uma oportunidade para olhar para outras realidades, outros treinadores e outras equipas, e acima de tudo para descansar e desfrutar da família", referiu, antes de salientar o aspeto menos positivo: "Menos bom é não estar a viver a adrenalina da competição, mas não sinto falta disso porque sabia que ia usar este tempo para refletir. Não tenho muitas saudades ainda, mas elas hão de aparecer. Agora estava mentalizado que o momento era para a família e não para estar competir. Estou muito satisfeito e o futuro logo se verá".Sobre o compromisso da Seleção Nacional, Rui Vitória foi mais um a manifestar a confiança no apuramento para o Mundial do Qatar, apesar de recusar facilidades. "Atualmente, não há jogos fáceis. Hoje o futebol muitas vezes passa por esperar pela oportunidade para fazer um golo, foi isso que a Macedónia fez com a Itália. Este jogo vai ser diferente. Claro que com a Itália o jogo teria outro cariz, mas ser com a Macedónia aumenta a responsabilidade, porque é mais difícil de aceitar um possível fracasso do que seria com a Itália, mas os jogadores estão prontos para isto", afirmou.