Rui Vitória critica calendário da Taça da Liga: «O que é isto de campeão de inverno?»

Rui Vitória considera que as equipas portuguesas que atuam nas competições europeias são, regra geral, pouco protegidas pelos responsáveis pelo futebol nacional, pedindo para que o calendário seja "repensado e visto numa globalidade". Durante a 1.ª conferência Bola Branca, o treinador do Al Nassr deu até o exemplo holandês."Um jogo de FC Porto, Benfica ou Sporting numa competição europeia também está a favorecer o futebol português. Com o Ajax, preocuparam-se. Cá não se vê essa preocupação. Jogámos com o AEK e com o PAOK. O PAOK, até jogar connosco, não tinha tido praticamente competição. Nós tínhamos 50 milhões de euros em jogo e uma entrada na Liga dos Campeões. Alguém no nosso futebol se preocupou com isto? Era uma equipa na Liga dos Campeões que ia representar Portugal", lamentou o ex-técnico do Benfica.No mesmo sentido, Rui Vitória lamentou os timings da realização da final four da Taça da Liga: "O que é isto de campeão de inverno da Taça da Liga? O mês de janeiro é altamente condensado. Temos oito ou dez jogos em janeiro quando outras equipas estão a fazer pausa. Nós metemos três jogos com intervalos de tempo curtíssimos. Depois aparece a Taça de Portugal e é o suficiente para se matar uma época. A Taça da Liga foi criada num contexto de 16 equipas, agora estão 18, e numa altura em que não havia tanta competição. Antes, a final seria em março/abril, agora é em janeiro."