Rui Vitória dá 'aula' sobre contextos

Formador no webinar ‘Futebol em Diferentes Contextos’, Rui Vitória explicou a necessidade de dar alguma liberdade ao jogador. “Hoje, o treino é limitativo. Dizemos muitas vezes que um jogador precisa de inspiração. Será que não devemos pensar nisto? Um compositor vai para as dunas de manhã. O escritor escreve de noite. Um jogador não tem momentos para potenciar a inspiração. Temos de criar condições para que esteja livre, às vezes”, disse.

Na iniciativa do Sindicato dos Jogadores à qual Record se associou, o técnico falou da comunicação com os jogadores. “Tem de haver momentos humanos para conversar sobre um assunto qualquer. Não podemos olhar para eles como máquinas”, apontou.

O técnico, de 50 anos, abordou a forma como adaptou o modelo de jogo no Al-Nasr. “No primeiro jogo, ainda não conhecia ninguém. Só penso: ‘Não vão para a frente porquê?’ A situação pedia uma saída rápida, mas a cultura era aquela. Baixámos o ritmo e aumentámos o tempo do processo ofensivo”, sublinhou, falando também da passagem pelo V. Guimarães. “Fui viver para Guimarães e ia a pé para o centro de treinos. Queria ver o que as pessoas sentiam. É fundamental ter esta leitura”, referiu.