Sá Pinto homenageado pelo Salgueiros: «Uma das casas que mais me marcou»

Ricardo Sá Pinto, treinador e antigo internacional português, foi este sábado homenageado pelo Salgueiros, emblema onde se formou como jogador, antes de ir para o Sporting em 1994.





O clube decidiu pintar um mural com a cara do antigo avançado numa das paredes da nova sede da formação. Recorde-se que o Salgueiros conseguiu a promoção ao Campeonato Portugal e vai disputar a série C do terceiro escalão.Hoje regressei a uma das "casas" que mais me marcou. Senti-me muito orgulhoso e honrado por esta bonita homenagem feita pelo SC Salgueiros na ocasião da inauguração da sede da formação do clube.Foi nesta casa onde aprendi o que era ser um jogador profissional de futebol e de onde tirei lições para o resto da minha vida. Lições de dedicação, de superação e de sacrifício que me deram a "alma" que só este clube sabe ensinar.Eternamente grato, obrigado @sc_salgueiros_formacao!, escreveu o antigo jogador.