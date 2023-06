Sabseg demarca-se da BSports

A Sabseg, empresa ligada há vários anos ao futebol e que dá nome à 2ª Liga, surgiu na polémica da BSports, pela presença do símbolo nas camisolas da academia. A Sabseg emitiu um comunicado a demarcar-se BSports. "A Sabseg desconhece e é completamente alheia às práticas desenvolvidas pela BSports", referiu a empresa, garantindo ainda não saber que a BSports tinha um torneio chamado ‘Liga Sabseg’.

A seguradora abordou ainda o facto de Miguel Machado, presidente da Sabseg, ter participação na SAD do Lusos DB, clube com ligações à BSports: "Um dos seus acionistas [da Lusos DB SAD] é a empresa Razão Possível, que detém nesta sociedade uma participação minoritária de 25%. A Razão Possível tem acionistas com ligação à Sabseg, sendo que a sua criação é totalmente independente desta última e surgiu no âmbito de investimentos pessoais dos próprios."