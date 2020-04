Saiba como pode fazer um donativo e ajudar futebolistas em dificuldades

O valor angariado, que é convertido na compra de bens de primeira necessidade, tem sido fundamental para ajudar os jogadores que estão a passar por dificuldades.





Existem várias opções para contribuir: Pode fazê-lo ao contactar os mentores da ideia (Ibra: 961864322; Paulinho: 918659469, e Hugo Machado: 920089815) ou efetuando uma transferência para a conta bancária criada no Millennium BCP para este efeito, cujo NIB é 0033 0000 4559 9580 594 05.Podem também contactar os organizadores da iniciativa através do Facebook, no grupo ‘Campeonato Portugal - Campeonato das Oportunidades’.