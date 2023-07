Santa Clara bate Chaves 2-0 em jogo-treino realizado em Freamunde

O Santa Clara, que irá disputar a Liga 2, venceu o Chaves por 2-0, num jogo-treino realizado em Freamunde. Numa partida de baixo ritmo, como seria de esperar nesta altura dos trabalhos, o Santa Clara, que realiza o seu estágio no continente, convidou para um jogo-treino a formação orientada por José Gomes, que aproveitou o encontro para dar mais minutos aos seus jogadores, que dividiu em duas partes.Com um plantel em construção, onde ainda falta claramente muita gente, José Gomes iniciou o encontro com um 11 repleto de juventude onde a grande maioria vinha dos Sub-19 e da equipa satélite, com a qualidade do jogo a ficar um pouco distante do desejado.Rodrigo, André, Edu, Guilherme, Queirós, Keyns, Ktatau, Picas, Melro, Biscaia e Kusso, foi o onze inicial e só na segunda parte, com Hugo Souza, Sylla, Bruno Rodrigues, Ygor Nogueira, Bruno Langa, Pedro Pinho, João Pedro, Kelechi , Sandro Cruz, Benny e Abass, o jogo ganhou vida e se aproximou do que será o Chaves para 2023/24.Um golo de Miguel Pires no início da partida e outro de Bruno Almeida a fechar ditaram o vencedor do encontro.Em gestão de esforço e sem dar o seu contributo, estiveram João Correia, Héctor, Guima e Gonçalo Pinto. Já Jô Batista e Morim continuam lesionados.