Santa Clara, Boavista e Académica em incumprimento salarial

A Liga Portugal emitiu um comunicado onde revela que Santa Clara, Boavista e Académica são os únicos clubes que não comprovaram a inexistência de dívidas salariais.O documento diz respeito ao controlo salarial obrigatório de dezembro, sendo que açorianos, axadrezados e estudantes têm agora 15 dias para fazerem prova de que o assunto está regularizado.A formação do Bessa já reagiu à notificação e fonte da SAD esclareceu que "a situação vai ficar resolvida dentro de poucos dias e está relacionada com questões burocráticas provocadas pelas alterações que estão a decorrer na SAD", concretamente no que diz respeito à OPA em curso do investidor Gerard López.