Santa Clara e Sp. Covilhã empatam (2-2) em jogo de preparação

O Santa Clara, da Liga NOS, e o Sporting da Covilhã, do segundo escalão, empataram hoje a duas bolas, num jogo de preparação realizado no Campo dos Aliados de Lordelo, em Paredes.Os açorianos adiantaram-se no marcador por Santana (26), no único golo marcado durante a primeira parte.Na segunda metade Adriano (55), de grande penalidade, repôs a igualdade. A formação orientada por João Henriques voltou a pôr-se na frente do marcador, por intermédio de Guilherme (59), e o reforço serrano ex-Coimbrões Filipe Cardoso (74) empatou novamente o encontro.Este foi o segundo teste da pré-época do Santa Clara, depois de ter perdido por 2-1 com o Famalicão, enquanto o Sporting da Covilhã venceu os dois jogos particulares já disputados, ambos por 4-0, com uma seleção de jogadores do distrito de Castelo Branco e com o Oliveira do Hospital.