Santa Iria e Futebol Benfica cumpriram calendário em jogo... no PES 2020

Com os campeonatos parados, os clubes continuam a unir esforços para que os seus adeptos permaneçam em casa, longe dos potenciais focos de contágio pelo coronavírus. Foi o caso do Clube Futebol Santa Iria, que na impossibilidade de cumprir o seu encontro com o Futebol Benfica no relvado decidiu criar um desafio virtual, transmitindo na sua página de Facebook um embate ante o Fofó simulado no... PES 2020. No final acabou por vencer o Santa Iria, por 2-1, mas o triunfo mais importante terá sido aquele que foi travado ante a situação de crise de saúde que de momento se vive.