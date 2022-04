Santa Marta vai mesmo defrontar a Camacha

Os responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol não solicitaram o pedido de adiamento junto da AD Camacha, relativamente à partida do próximo domingo, que está agendada para as 15 horas, no reduto do Santa Marta, que só esta manhã deixou a Madeira. Assim, o conjunto nortenho tem mesmo de ir a jogo com os madeirenses, pese embora o facto de a comitiva ter estado retida na ilha madeirense até ao dia de hoje, só conseguindo viagem para o Porto, às 6h50, tendo aterrado no Aeroporto Francisco Sá Carneiro por volta das 9 horas. O técnico do onze transmontano tem agora três dias para preparar a partida com os camachenses que também só concluíram a jornada nesta segunda-feira, pois o jogo com o Vila Meã teve de ser interrompido ao intervalo, no domingo, face ao nevoeiro que caiu sobre o relvado, não permitindo jogar os segundos 45 minutos.