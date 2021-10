Santarém: Pais desentendem-se nas bancadas em jogo de infantis e levam lição dos filhos

Os jogadores, treinadores e dirigentes dos escalões infantis do GD Benavente e do GD Samora Correia deram, este sábado, um exemplo de fair-play durante a 4ª jornada do Campeonato Distrital.





Após um desentendimento entre os pais dos jovens, que assistiam ao jogo nas bancadas, o jogo foi interrompido e os atletas voltaram, momentos depois, dos balneários de mãos dadas, com o objetivo de unir o futebol ao "fair-play e ao desportivismo". Veja as imagens acima.