Secretário de Estado da Juventude e Desporto visitou sede da Liga Portugal

João Paulo Correia, que recentemente tomou posse como secretário de Estado da Juventude e Desporto, visitou esta sexta-feira a sede da Liga Portugal, no Porto, onde foi recebido por Pedro Proença, presidente do organismo que tutela o futebol profissional português.

O encontro, que durou cerca de duas horas e meia, serviu para o líder máximo da Liga Portugal e os membros da Direção, exporem ao governante as principais linhas e medidas orientadoras que consideram vitais para o fortalecimento do futebol nacional: seguros e acidentes de trabalho; lei da prevenção da violência; apostas desportivas ; direitos audiovisuais; regimes jurídicos das Sociedades Desportivas; enquadramento fiscal; reforço do reconhecimento do futebol profissional nas pastas do Desporto, da Economia e das Finanças; criação do Observatório do Futebol e Conta Satélite.





"Este encontro incorpora um simbolismo que, decerto, se materializará em novas e significativas conquistas para o futebol profissional e para Portugal. A Liga Portugal continuará a ser um agente dinamizador de pontes e construtor de soluções que empoderem esta indústria. Estou certo de que o Governo acompanhará este caminho, em modo de constante cooperação institucional", afirmou Pedro Proença, citado pelo site oficial da Liga. Já João Paulo Correia, considerou tratar-se de "uma sessão de trabalho sobre a valorização do futebol profissional, bem como sobre a promoção e defesa do Desporto".