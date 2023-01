Secretário de Estado do Desporto e as providências contra a pirotecnia: «Medida de força na resposta à violência»

João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, visitou, esta sexta-feira, o estádio do Rio Ave e falou sobre o novo Regime Jurídico dos Explosivos e Substâncias Perigosas, aprovado esta quinta-feira pelo Conselho de Ministros e que passa a criminalizar a posse de engenhos explosivos ou pirotécnicos em recintos desportivos.

"Essa medida, que está dentro da revisão do regime jurídico dos engenhos explosivos, é uma medida de força na resposta aos fenómenos de violência em contexto desportivo. Já estava anunciada e é uma medida de força que se junta àquelas que já estavam tomadas e que vão para o parlamento. Esperemos que nos próximos meses sejam aprovadas no parlamento para depois estarem no terreno, isto de forma a que o combate à violência no desporto seja cada vez mais eficaz. Acreditamos muito que estas medidas trarão resultados. Se os recintos desportivos gerarem um maior sentimento de segurança, terão mais adeptos. É isso que os clubes pretendem", referiu, abordando também proposta de lei relativa à revisão do regime jurídico das sociedades desportivas: "Queremos muito que as sociedades desportivas sejam mais reguladas, isto tendo em conta que 20 por cento das sociedades anónimas desportivas constituídas até hoje caíram na insolvência/extinção. Queremos também que o sector seja ainda mais atrativo para o bom investimento e para os bons investidores para o futebol continuar a crescer em Portugal".

Elogiando a estabilidade e a gestão do Rio Ave e assumindo que vai procurar ouvir todos os clubes das 1ª e 2ª Liga, João Paulo Correia explicou ainda o que pretende com estas visitas. "Desde o início do mandato deste Governo que temos procurado estar próximos com as sociedades desportivas porque contamos com estas para engrandecimento do desporto português. O futebol profissional é um sector da atividade económica, a chamada 'indústria do futebol', que é constituída por um conjunto de entidades que contribuem para o crescimento económico e para o valor reputacional do país", reiterou.

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto concluiu garantindo que reconhece quais as reivindicações da Confederação do Desporto de Portugal, que exigiu maior apoio por parte do Governo. "Fui surpreendido com o comunicado da Confederação do Desporto de Portugal porque nunca recebi um telefonema, um e-mail ou um pedido de reunião da Confederação. Esta está assente no Conselho Nacional do Desporto, que é um órgão que, por lei, representa o desporto português. O secretário de Estado tem de ouvir o Conselho Nacional do Desporto periodicamente e eu já o fiz duas vezes. A Confederação entrou muda e saiu calada dessas reuniões. A pretexto do financiamento das federações, eu reconheço que é legítimo que o sector reivindique por mais financiamento, mas é isso que o Governo tem feito. Há 15 dias foi decidido reforçar extraordinariamente as atividades reguladas das federações, que tiveram um reforço de 6,5% no final do ano. Uma medida inédita que demonstra o esforço do Governo em apoiar as federações. Recordo também que o financiamento para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024 já tiveram um aumento histórico. O financiamento do último programa olímpico foi de 28,5 milhões de euros e para este subiu para 31,2 milhões de euros".