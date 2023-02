Secretário de Estado e o chumbo da audição a Fernando Gomes: «Respeito autonomia do grupo parlamentar do PS»

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, recusou esta quarta-feira fazer grandes comentários sobre o chumbo do PS ao pedido do BE para uma audição a Fernando Gomes , presidente da Federação Portuguesa de Futebol, na Assembleia de República."Respeito a autonomia do grupo parlamentar do PS. Está na sua esfera de autonomia, não cabe ao Governo comentar as decisões do grupo parlamentar do PS. Essa explicação foi ou será dada. O Governo não tem de intrometer-se", afirmou o governante aos jornalistas, à entrada para a Gala da Confederação do Desporto, no Estoril.João Paulo Correia foi ainda questionado sobre a pirotecnia nos estádios, depois do sucedido na Allianz Cup, e explicou que o problema poderá ter novas 'armas' de combate ainda este mês. "O Governo aprovou há cerca de dois meses um conjunto de medidas de combate à violência no desporto, algumas delas de força. Vão ser discutidas e votadas na AR, isso foi hoje agendado para o dia 23. Acreditamos que essas medidas, quando forem aprovadas e estiverem implementadas, irão ajudar imenso aquilo que é grande desígnio do desporto nacional, que é aumentar a sgurança nos recintos e espetáculos desportivos. Mas a APCVD [Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto] tem atuado sempre, como aconteceu nesses incidentes do fim de seamana, e continuará a fazê-lo. Tem desempenhado o seu papel na plenitude", disse.