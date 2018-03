Continuar a ler

O governo grego anunciou esta manhã a suspensão do campeonato de futebol, depois de no domingo o presidente do PAOK Salónica ter invadido armado o relvado durante um jogo entre o seu clube e o AEK Atenas.



À margem da apresentação dos programas de preparação olímpica e paralímpica de Portugal para os Jogos de Tóquio 2020, João Paulo Rebelo preferiu não dar ênfase ao clima e aos problemas que têm manchado o campeonato português.



O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, mostrou-se esta segunda-feira preocupado com a suspensão no campeonato grego de futebol, mas não quis aprofundar a situação vivida em Portugal."O Governo está preocupado com a notícia que saiu hoje saiu na Grécia, com meu colega secretário de Estado, que terá suspendido as competições da modalidade do futebol. São casos que não podem acontecer. É uma preocupação do Governo o que se passa nos outros países", começou por dizer.

