Seis clubes promovem manifestação na Cidade do Futebol no dia 16 de junho

Seis clubes - Fafe, Lourosa, Praiense, Benfica de Castelo Branco, Olhanense e Real - promovem no próximo dia 16 de junho, pelas 17 horas, uma manifestação junto à sede da FPF, na Cidade do Futebol, com o propósito de contestar algumas decisões recentes daquele organismo.





A iniciativa, denominada "Juntos pela Verdade Desportiva" é, segundo o presidente da SAD do Olhanense, Luís Torres, "um movimento abrangente, que pretende reunir um vasto conjunto de entidades e agentes desportivos que não concordam com decisões incompreensíveis e lesivas dos interesses de muitos clubes e acima de tudo do futebol".O dirigente dos rubronegros garante que "várias personalidades, algumas delas bem conhecidas, já manifestaram o desejo de estar presentes, por entenderem que algumas decisões tomadas pela FPF e por outras entidades, neste período de pandemia, ferem vários princípios e não são legais nem justas".A manifestação "ocorre propositadamente um dia antes da decisão da UEFA sobre o local que acolherá os 11 jogos finais da Liga dos Campeões, muito possivelmente em Lisboa, não se percebendo como pode o nosso país receber essa importante competição e não podem disputar-se seis partidas para definir o Campeonato de Portugal ou o que restava da 2ª Liga", assinala Luís Torres.Se a Liga dos Campeões vier a decidir-se em Lisboa "esse é mais um argumento que reforça os argumentos dos clubes impossibilitados de discutirem em campo o seu futuro desportivo, por decisões incompreensíveis e tremendamente injustas e contrárias aos regulamentos e ao seu espírito", adianta o dirigente algarvio.