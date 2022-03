Seixal Clube 1925 vai assinar protocolo com a Cruz Vermelha Portuguesa

O Seixal Clube 1925 vai assinar um protocolo com a Cruz Vermelha Portuguesa, previsto para sábado, 19 de março, na sequência dos vários gestos de solidariedade que a equipa tem realizado em benefício da Ucrânia.De resto, o clube revelou que "no futuro, as portas estarão abertas para receber refugiados da Ucrânia que possam vir viver para Portugal, proporcionando-lhes maior integração e inclusão através da prática do futebol"."No passado fim de semana tivemos duas ações de solidariedade para com o povo ucraniano, uma no futebol de formação e outra no futebol sénior, e no próximo fim de semana [o que passou] todos os capitães das nossas equipas de futebol envergarão uma braçadeira de capitão com a bandeira da Ucrânia. Penso que este evento e a assinatura do protocolo vão ter uma grande relevância também por toda a situação que estamos a viver", explicou um membro da direção.