Seleção da AF Lisboa representa Portugal na UEFA Regions Cup: conheça os convocados

A seleção da AF Lisboa vai representar Portugal na 12.ª edição da UEFA Regions Cup, competição destinada a jogadores amadores. O conjunto luso está inserido no grupo 3 da fase preliminar da prova, que vai disputar-se em Istambul, na Turquia, entre os dias 1 e 9 de novembro.

O selecionador, Marco Guerreiro, já divulgou os 18 convocados e realiza esta segunda-feira o primeiro de três treinos em solo luso (quarta e quinta-feira realizam-se as restantes sessões), sendo que a partida para a Turquia está agendada para a próxima terça-feira (1 de novembro).

A seleção lisboeta tem o primeiro jogo a 2 de novembro frente ao representante da Finlândia (Tampere). No dia 5 defronta a seleção de Kolos Cherven (Bielorrússia) e no dia 8 terá pela frente a seleção de Kayseri (Turquia).



Lista de convocados:



Guarda-redes: Rodrigo Dias (At. Malveira) e Tomás Foles (Sacavenense)



Defesas: Bruno Oliveira (Sacavenense), Ivo Dias (Lourinhanense), João Job (Lourinhanense), José Oliveira (At. Malveira), Maurício Antunes (At. Malveira) e Vítor Martins (At. Malveira)



Médios: Afonso Henriques (Sacavenense), David Cardoso (At. Malveira), Francisco Sénica (Sacavenense), Leandro Mofreita (Olivais e Moscavide) e Miguel Barros (Clube Futebol Benfica)



Avançados: Bruno Martins (Olivais e Moscavide), Claúdio Carvalho (Lourinhanense), David Inácio (Lourinhanense), Renato Martins (Lourinhanense) e Rodrigo Pinto (Atl. Malveira)