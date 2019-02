Shéu orgulhoso por ser padrinho do 27º torneio Ponte de Frielas

A apresentação da 27ª edição do Torneio Internacional de Futebol Infantil sub-13 de Ponte de Frielas decorreu ontem. Este ano, a competição será disputada entre os dias 2 e 5 de março e terá como embaixador Shéu Han, antigo jogador e dirigente do Benfica e internacional português. Belenenses, Benfica, Boavista, Nacional, Sporting, V. Setúbal e os espanhóis do Deportivo, além do clube anfitrião, são os participantes desta edição.Shéu, que dá nome à prova deste ano, mostrou-se orgulhoso com o convite: "É uma honra ser o patrono deste torneio em Frielas. Quando me convidaram, eu quase voei de felicidade porque este é um torneio com projeção internacional. Que seja uma prova com respeito entre todos os intervenientes para que, com isso, todos saiam vencedores."Já João Sequeira, presidente do Ponte de Frielas, espera receber uma grande competição. "Um conjunto de grandes clubes e com toda a certeza de que a família Ponte de Frielas fará desta edição mais um bom torneio", referiu. Recorde-se que nesta competição já passaram craques como Cristiano Ronaldo, na altura jogador do Sporting.