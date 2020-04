Silas entregou 7.000 máscaras e 800 toucas a hospital em Almada

O treinador Jorge Silas entregou esta quarta-feira cerca de 7.000 máscaras de proteção e 800 toucas ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, distrito de Setúbal, para ajudar no combate à pandemia da covid-19.

"O hospital Garcia de Orta diz muito obrigado ao treinador de futebol Silas que esteve hoje no nosso hospital para entregar cerca de 7.000 máscaras e 800 toucas para os profissionais dedicados à covid-19. Um treinador de futebol, exemplo de cidadão ativo e atento", refere o hospital numa mensagem divulgada nas redes sociais.

O contacto com uma enfermeira amiga da mulher, com um pedido de ajuda, não deixou Silas indiferente e foi através de alguns contactos, e com o recurso às redes sociais Instagram e Twitter, que lançou o apelo para conseguir pelo menos 5.000 máscaras de proteção.

O antigo treinador do Belenenses SAD e do Sporting deslocou-se hoje ao hospital para fazer a entrega, que superou o objetivo inicial.

Nas redes sociais, Silas explicou que com o dinheiro angariado já avançou também para a compra de tecido, de modo a que possam ser feitas batas, perneiras ou fatos para os profissionais de saúde.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 870 mil pessoas em todo o mundo, das quais cerca de 44 mil morreram. Dos casos de infeção, pelo menos 172.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 187 mortes, e 8.251 casos de infeções confirmadas. Dos infetados, 726 estão internados, 230 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 2 de abril.