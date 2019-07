Sindicato: nova casa abre portas para o Estágio do Jogador

A Cidade do Futebol situa-se em Oeiras e, em Odivelas, está agora a Academia do Jogador. A nova casa do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol abriu portas ontem e vai acolher muitos atletas que ainda não têm contrato para esta temporada.

Arrancou a 17ª edição do Estágio do Jogador que, ao contrário das anteriores, vai prolongar-se durante a época. "Tem sido um projeto de sucesso e é muito bom poder acolhê-lo aqui. O nosso objetivo, como sempre, é dar a mão ao jogador e ajudá-lo em termos de performance e também preparando a vida depois do futebol", frisa o presidente do Sindicato, Joaquim Evangelista.

O treinador desta autêntica seleção de jogadores livres é Neca, técnico que comandou os sub-23 do Belenenses na temporada passada e que encara este desafio como uma oportunidade para crescer. "É um passo importante na minha carreira e quero continuar a evoluir depois de uma experiência positiva. Sou mais um para ajudar a colocar o máximo de jogadores", refere o antigo médio, de 39 anos.

Neca tem o primeiro teste já este fim de semana, num torneio de jogadores livres patrocinado pela FIFPro, que se realiza na Academia do Jogador. Para além de Portugal, também marcarão presença seleções de Espanha, Holanda e Suíça.