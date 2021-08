Só 20 por cento dos clubes candidataram-se ao programa 'Reativar Desporto'

O prazo para a submissão das candidaturas ao programa 'Reativar Desporto' termina no próximo dia 16 mas, neste momento, apenas 20 por cento dos clubes se candidataram ao fundo de 30 milhões de euros disponibilizados pelo Governo, a fundo perdido, para ajudar de forma direta no processo de retoma da atividade desportiva federada.





Nas últimas semanas, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) têm realizado diversas iniciativas com o objetivo de ajudar os clubes (perto de 1.900) a formalizar a candidatura ao programa, que é feita no IPDJ.