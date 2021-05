Só acaba quando a senhora gorda cantar!

A expressão do título fica (claramente) melhor em inglês, mas acho que é a frase que resume um pouco esta época em Portugal que está quase no fim. E se olharmos um pouco para as respostas de Rúben Amorim ao longo da época, sobre a possibilidade de o Sporting ser campeão, esta era a resposta dada na maioria das vezes mas por outras palavras. Foi claro que ao longo da época o discurso leonino era de não assumir a candidatura à partida, assumindo sim com as suas exibições e resultados (e que resultados). Aconteça o que acontecer, esta tem que ser uma época vitoriosa do Sporting. Com um orçamento (inicial) bastante inferior aos rivais diretos, uma equipa cheia de talento, mas muito pouca experiência, bem como o treinador que tinha chegado no final da época anterior. Neste momento, seguem com o recorde nacional de 31 jornadas sem derrota mas, tendo em conta a espera de 19 anos sem o título nacional, não me parece que isto seja suficiente para os adeptos leoninos. É como eu quando vou a uma esplanada e me trazem a mini com os tremoços. Por mim está excelente, mas venha daí o pica-pau que eu ainda estou com fome!

Faltam agora ao Sporting dois pontos para ser campeão e, apesar de praticamente ninguém acreditar que o Sporting vá perder a vantagem que tem nos três jogos que faltam, o discurso não muda. O que interessa é o jogo com o Boavista onde os leões vão querer estar em cima desde o início. Se tivesse que apostar num vencedor, esse seria o Sporting, devido à sua superioridade como equipa e à necessidade de pontos falada atrás. Mas, neste caso, reforço a necessidade de o Sporting entrar em grande no jogo por isso, e como meu amigo Futre e o seu Boletim Futreológico para vos dar a aposta para este jogo: mais de 10.5 cantos no jogo! Levem o guarda-chuva porque como diz o Futre, vão ser Cantos a Potes!

