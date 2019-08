Só falta meia dúzia de jogos a Victor Massaia para os 200 em Portugal

Foram seis épocas sem parar no futebol português. 194 jogos. 118 no Sp. Covilhã, 26 no Santa Clara, 10 no Chaves e 40 no Arouca. Aos 27 anos, o defesa-central Victor Massaia rescindiu há semanas com os arouquenses e procura novo clube após uma "época muito estranha"."Esta época foi muito estranha. Tivemos muitos jogos que devíamos ter resolvido e ter vencido, mas a equipa acabou por falhar. Foi sempre por um ou outro pormenor que não conquistámos o nosso objetivo. Olhando ao que era o nosso plantel, devíamos ter subido de divisão e acabámos por ser despromovidos…", analisa primeiramente o brasileiro, que admite já ter recebido abordagens de clubes da 2ª Liga, mas não aceitou por não ser do seu agrado. "As propostas não me agradaram muito em termos de objetivos e eu não aceitei", esclarece.2018/19, para além de ter sido temporada de afirmação de Massaia no eixo da defesa do Arouca, foi também de revelação de uma veia goleadora não antes vista. Fez cinco golos, três deles de penálti, uma nova especialidade onde se mostrou habilidoso. Aliás, foi no emblema arouquense que fez os seis golos da sua carreira profissional.Se a descida do Arouca ao Campeonato de Portugal foi o momento mais triste, Victor aponta momentos altos, desde logo quando representou o Chaves no escalão máximo do futebol português. "Os momentos mais inesquecíveis foram sem dúvida quando me estreei na 1ª Liga e tive a oportunidade de jogar em estádios como o de Alvalade ou da Luz", lembra, ele que identifica Ricardo Soares, que o orientou em Trás-os-Montes, em 2016/17, como um dos treinadores com quem mais aprendeu.Daniel Ramos é outro dos nomes que Massaia referencia como um dos técnicos mais marcantes no seu percurso, com quem trabalhou no Santa Clara, onde fez meia época de qualidade que o fez catapultar para a 1ª Liga. Antes, foi no Sp. Covilhã onde fez muitos jogos nas duas primeiras épocas no futebol português. Treinado por Francisco Chaló, esteve a um ponto de conseguir a promoção ao principal escalão do futebol nacional, em 2014/15.Central de origem, o jogador formado no Goiás não rejeita jogar no estrangeiro se "surgir uma boa oportunidade". "Gostava de continuar em Portugal, mas se surgir uma boa oportunidade para ir para o estrangeiro, com certeza que vou aproveitar", garante. Um regresso ao Brasil para já também está um pouco poste de parte: "Eu só fiz lá a formação, então poucos me conhecem…"A título de curiosidade, refira-se que em Portugal Victor Massaia também tem a jogar o irmão Vagner, também ele central. Tem 19 anos e alinha nos sub-23 do Leixões depois de ter representado os juniores do Boavista na última época.Para chegar aos 200 jogos no nosso futebol, Victor Massaia apenas está a uma distância de seis. O mês de agosto já começou e o central estuda a melhor proposta, o melhor projeto para seguir a carreira. O percurso até agora construído fá-lo desejar uma equipa que lhe dê garantias de lutar por coisas ambiciosas.