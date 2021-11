Soares de Oliveira na comissão de gestão dos direitos audiovisuais da Liga

Domingos Soares de Oliveira, está, sabe, a colaborar com a Liga Portugal, assumindo o posto de representante dos clubes na comissão de gestão dos direitos audiovisuais.O nosso jornal conseguiu apurar que nome do CEO da SAD do Benfica foi consensual na cimeira dos presidentes de 2 de setembro e foi validado pela direção da Liga na reunião desta sexta-feira, onde marcaram presença nove clubes - entre os quais Sporting e FC Porto -, bem como a Federação Portuguesa de Futebol.Domingos Soares de Oliveira, profundo conhecedor da realidade dos direitos audiovisuais, continuará a exercer funções no Benfica.