Soares, médio ex-Arouca, reforça Gil Vicente

Soares, médio ex-Arouca, é o segundo reforço oficial do Gil Vicente para a temporada 2019/20, juntando-se a Rúben Fernandes na lista de contratações.





O centrocampista, que na época passada realizou 23 jogos pelos arouquenses, irá integrar o plantel orientado por Vítor Oliveira na época do regresso gilista à 1.ª Liga.À chegada a Barcelos, assumiu estar feliz por este novo desafio. "Conheço a grandeza do Gil Vicente, e o facto de voltar a ter a oportunidade de trabalhar com o Mister Vitor Oliveira fez com que dissesse imediatamente sim ao convite. Voltar à I Liga é um desafio mas ao mesmo tempo uma grande oportunidade para a minha carreira", referiu.