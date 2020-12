Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sócio nº 1 do Imortal de Albufeira festeja 100.º aniversário no ano do centenário do clube A claque 'Raça Vermelha' entregou algumas lembranças a João da Cruz





