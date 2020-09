Sócios querem destituir direção do V. Setúbal

Um grupo de sócios do V. Setúbal enviou ao presidente da Mesa da Assembleia Geral dos sadinos, Cândido Casimiro, um documento com as assinaturas necessárias para a realização de uma AG para deliberar sobre a destituição da direção presidida por Paulo Gomes. "À luz dos recentes acontecimentos, parece-me, quer a mim quer aos demais signatários, que a atual direção não tem credibilidade e competência para tomar as decisões importantes que se avizinham", lê-se no documento assinado por Mário Paixão, sócio 827 do V. Setúbal. *