Solverde.pt anuncia contrato de patrocínio com 10 clubes da 1ª Liga

A solverde.pt anunciou esta quinta-feira ter chegado a acordo de patrocínio com 20 clubes de futebol nacionais, 10 dos quais da 1ª Liga. O casino online português assinou com o Boavista, Tondela, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Moreirense, Rio Ave, Santa Clara, Vitória de Guimarães, Nacional e Farense um contrato de patrocínio válido para as próximas três temporadas.





Também na 2ª Liga a presença da Solverde.pt vai estar em destaque, com a colaboração com o Sp. Covilhã, Ac. Viseu, Feirense, Estoril, Académica, Mafra, Desp. Chaves, Vilafranquense e Vizela, embora não tenha revelado a duração dos respetivos contratos de patrocínio.Fora dos campeonatos profissionais estão também representados o Sp. Espinho, do Campeonato de Portugal, que, tal como a Associação Académica de Espinho, são entidades desportivas próximas da sede do grupo Solverde, que assim se estabelece como uma dos maiores patrocinadores do futebol português.