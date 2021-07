Sónia Carneiro acredita que no fim de agosto estádios poderão receber 66% da lotação

Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga, congratulou-se com o regresso do público aos estádios e mostrou-se confiante, em declarações à RTP, que no final de agosto o governo possa reavaliar a situação e passar dos 33 por cento para os 66 por cento de lotação dos recintos, à semelhança do que sucede com outros espetáculos a partir do próximo dia 1.





"Na época passada fizemos um teste-piloto e houve uma mensagem positiva passada pelos adeptos sobre a sua vontade de estar nos estádios", considerou Sónia Carneiro. "A maior preocupação é a chegada ao estádio, entrada no recinto, porque lá dentro as condições são totais. Tem havido articulação com a Polícia e com a GNR para se garantir que as distâncias de segurança podem ser cumpridas."A diretora executiva da Liga explica que o organismo está a preparar o regresso dos adeptos já há algum tempo. "As equipas estão preparadas para receber público e o público está consciente da necessidade de manter essas regras. Desde o dia 9 de julho fomos tendo reuniões com as equipas, de forma a que toda a logística estivesse a postos."E para quando a lotação a 100 por cento? "Gostaríamos que fosse o mais breve possível. Mas neste momento temos 33 por cento e na semana passada tínhamos zero. A relação com a DGS não tem sido fácil... Mas houve um trabalho notável por parte da DGS, por parte do dr Rui Portugal, que percebeu as nossas necessidades. Julgo que ele está consciente que vai haver uma evolução natural em termos de público. Vamos com 33 por cento em termos de público em geral e com 50 por cento na 'corporate', mas no fim de agosto estaremos em condições de reavaliar estes números."Chegou a falar-se em discriminação em relação ao futebol, mas Sónia Carneiro entende as motivações da DGS. "Percebo que o futebol é um espectáculo de emoções, as pessoas abraçam-se... Estamos todos otimistas na Liga e acreditamos que o trabalho dos clubes e da Liga permite que possamos todos sorrir e preparar o caminho para chegarmos aos 66 por cento dos demais espectáculos."