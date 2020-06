Sónia Carneiro garante: «A posição de Pedro Proença nunca foi colocada em causa»

A Assembleia Geral da Liga deixava antever alguma tensão a envolver Pedro Proença, a julgar pelas críticas que o líder recebeu nas últimas semanas, mas Sónia Carneiro garante que tudo decorreu de forma tranquila na reunião realizada e que a posição do presidente nunca foi colocada em causa.





"Pedro Proença sai com toda a tranquilidade de quem durante este período tomou as decisões certas, sai com a sensação de dever cumprido. As medidas foram ratificadas integralmente pelos clubes e todos foram muito elogiosos no que tem sido a governação. A posição do presidente de nenhuma forma foi colocada em causa. Discutiu-se foi se este modelo de governação faz sentido", apontou.Questionada sobre um possível regresso dos jogos à porta aberta, a diretora-executiva da Liga disse que tudo dependerá da resposta dos portugueses e da DGS. "Temos um processo evolutivo. Em abril achávamos que não era possível retomar o futebol e conseguimos, infelizmente perdemos uma competição pelo caminho, mas retomámos a 1.ª Liga com muitas regras. Esse grupo de trabalho mantém-se em funções. Com a atitude de responsabilidade que os portugueses têm tido, creio que é possível que a DGS possa ter alguma contemplação desde que os portugueses respondam como têm respondido. O futebol tem sido um agente de saúde pública, ter público nos estádios não depende da Liga, depende de uma série de fatores externos e depende essencialmente das autoridades de saúde", concluiu.