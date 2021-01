Sónia Carneiro: «Hoje percebemos que o futebol tem este lado do 'há-de safar-se'»

Sónia Carneiro abordou esta sexta-feira o impacto nas contas dos clubes portugueses pela ausência de adeptos. Presente no webinar da 'Thinking Football', da Liga de Clubes, em Leiria, a diretora executiva da Liga, fez as contas.





"A estimativa que temos, se continuarmos sem público até ao final da época, são 276 milhões de euros. Tem a ver com bilhética, a venda de camarotes, os patrocínios, merchandising...", apontou."Neste momento, só podemos rever os planos de contingência dos estádios para no momento em que for possível retomar o público, ter tudo em segurança. E usar a notoriedade do futebol para passar as mensagens à população em geral, para alertar para o cumprimento das regras. O futebol chega a muita gente, com apelos e mensagens de agradecimento a quem está a trabalhar nesta pandemia"."Temos tido várias conversas com o Governo e há sensibilidade para este tema. Hoje percebemos que o futebol tem este lado do "há-de se safar". Espero que nas próximas decisões o futebol não fique para trás e que merece o voto de confiaça, que teve um comportamento exemplar. Assim permitam os números, temos de trazer rapidamente os adeptos".