Sónia Carneiro: «Não foi por causa dos adeptos do futebol que os números dispararam»

Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga, participou esta sexta-feira no webinar da 'Thinking Football', da Liga de Clubes, em Leiria, e apontou à atual situação do futebol em tempos de pandemia de Covid-19.





"Todos temos consciência do momento em que vivemos e o futebol tem de ser visto pela televisão. Tivemos oportunidade de fazer testes com público nos estádios e que foram bem-sucedidos. O futebol teve capacidade para se reinventar e começamos a levar o futebol a casa dos adeptos. Mas queremos emoção nas bancadas. Não foi por causa dos adeptos do futebol que os números dispararam. Acredito que quando os números acalmarem podemos voltar a ter adeptos no estádio porque os testes que fizemos dizem-nos que podem estar em segurança", afirmou.E prosseguiu: "A Liga não consegue garantir neste momento o regresso dos adeptos, nem é esse o nosso foco. Temos de preparar o futuro, quando houver autorização, damos uma garantia: quando regressarem será em segurança e com todas as condições. Fizemos o teste com o Santa Clara, em Braga, em Viseu, que demonstraram que os adeptos vieram em segurança.""Estávamos a discutir a possibilidade de ter 30% de adeptos na final four da Taça da Liga. A Liga vendeu ingressos online, que tivemos de devolver. Com muita pena nossa, quem teve a experiência de ver jogos sem público, percebe que os adeptos são o sal deste desporto, a alegria, faz muita falta. Estávamos a trabalhar isso com o Governo mas fizemos uma pausa. Quando os espetáculos possam ter público, o futebol está na linha da frente".